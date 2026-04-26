Il 26 aprile è il 116° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 249 giorni ancora da trascorrere fino alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici avvenuti nel passato, si celebrano alcuni compleanni e si ripropone un proverbio del giorno. È una giornata che si inserisce nel ritmo normale del calendario, senza particolari ricorrenze ufficiali o festività nazionali.

Domenica 26 aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San CletoProverbio di AprileAprile aprilone, non mi farai por giù il pelliccioneAccadde oggiISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY1915 – Londra, Sidney Sonnino, per conto del.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Almanacco | Domenica 5 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano (il 96º negli anni bisestili).

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Domenica 26 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Domenica 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Domenica 26 aprile 2026: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno.

Domenica 26 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 26 aprile è il 116º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e resistente, con una forte capacità di affrontare anche le situazioni più complesse. Santo del giorno: San ... trevisotoday.it

Almanacco | Domenica 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDomenica 26 aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell'anno. 1915 – Londra, Sidney Sonnino, per conto del Regno d'Italia, firma un patto con Regno Unito e ... pisatoday.it

Buongiorno veronesi 26 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook