Molti giovani tra i 12 e i 25 anni convivono con l’acne, una condizione legata all’accumulo di sebo sulla pelle. Si sa che alcuni alimenti, come zuccheri e latticini, possono influenzare l’attività di un ormone chiamato IGF-1, contribuendo all’infiammazione dei pori e alla formazione delle lesioni cutanee. Questi fattori alimentari sono spesso citati come possibili aggravanti della condizione.

? Cosa sapere L'85% dei giovani tra 12 e 25 anni soffre di acne da accumulo sebaceo.. Zuccheri e latticini stimolano l'ormone IGF-1 peggiorando l'infiammazione cutanea e i pori.. Circa l’85% delle persone tra i 12 e i 25 anni affronta episodi di acne, una condizione medica che colpisce i pori e i follicoli piliferi attraverso l’accumulo di sebo e cellule morte, innescando infiammazioni e batteri. La pelle non è solo una questione estetica, ma un riflesso diretto di ciò che portiamo in tavola. Sebbene molti cerchino soluzioni costose nei reparti cosmetici o tra antibiotici e integratori, la verità risiede spesso nel frigorifero di casa. L’acne si manifesta con diverse forme: dai punti neri e bianchi alle papule rosse, fino a cisti dolorose che possono colpire viso, schiena e spalle, lasciando cicatrici o pigmentazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acne: ecco i nemici a tavola che infiammano la pelle e i pori

Le tre strategie DERMATOLOGICHE per tollerare i RETINOIDI in crema

Notizie correlate

I toner pads di Foreo per la pelle grassa tra i migliori per ridurre pori e seboTra i più apprezzati ci sono sicuramente quelli rivolti a ridurre l'aspetto dei pori, come sono i virali Zero Pore Pad 2.

Il trattamento definitivo per pelle grassa e acne è questo: svolge una tripla correzione ed è in scontoChi ha la pelle grassa e a tendenza acneica sa quanto possa essere difficile prendersene cura e mantenerla in equilibrio, evitando di irritarla e...

Approfondimenti e contenuti

Acne: nemica per la pellePurtroppo però i dati del Global Burden of Disease Study, riportati dal British Journal of Dermatology, ci dicono che la diffusione di questa patologia cutanea tra adolescenti e giovani adulti è ... vanityfair.it

Come curare l'acne: gli errori più comuniPer milioni di ragazzi in tutto il mondo, l’acne non è solo una questione di pelle: è una condizione che accompagna la loro crescita, talvolta in silenzio, lasciando segni che vanno oltre l’apparenza. vanityfair.it