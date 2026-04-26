A Madrid, il giocatore ha l’obiettivo di stabilire un nuovo record. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con i tifosi pronti a sostenere l’atleta. I media seguono con interesse ogni suo movimento in campo, mentre gli esperti analizzano le sue possibilità di raggiungere l’obiettivo. La sfida si presenta come un evento da seguire con attenzione, tra aspettative e appassionati che tifano per lui.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner fatica, perde un set, ma resta in gioco al Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 su terra rossa di stagione, in programma fino al 3 maggio. Un torneo che non gli ha mai portato troppa fortuna (nel 2024 si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca, l'anno scorso era squalificato), ma che potrebbe garantirgli punti utili in classifica - Carlos Alcaraz è assente - e soprattutto un altro record. Nessuno ha mai conquistato cinque Masters 1000 di fila e Sinner ha gli ultimi quattro in bacheca: Parigi Bercy, Indian Wells, Miami e Montecarlo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Madrid Sinner punta a fare un altro record

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Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro BonziL’azzurro si è imposto contro l'avversario francese in 3 set (6-7, 6-1, 6-4). In giornata Musetti ha superato Hurkacz. Nel tabellone femminile la giovane promessa tricolore Tyra Grant ha perso con la ... tg24.sky.it

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Elmer Moller, chi è l'avversario di Sinner all'ATP Madrid #SkySport #SkyTennis x.com