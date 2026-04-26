T HE TESTAMENTS Genere: thriller distopico Regia: Bruce Miller. Con Chase Infiniti, Ann Dowd, Lucy Alliday, Mattea Conforti, Rowan Blanchard, Elisabeth Moss. Su Disney+ Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Vi mancava Gilead? Con “The Testaments” si affonda nello stesso incubo, o quasi Ricordate The Handmaid’s Tale, ovvero Il racconto dell’ancella? La serie, ispirata ai romanzi di Margaret Atwood, è stato uno dei casi più interessanti degli ultimi anni come narrazione distopica, dove cioè si immagina un futuro catastrofico e apocalittico, in cui il tasso di fertilità è calato a causa di inquinamento e malattie e gli Stati Uniti si sono trasformati nella repubblica totalitaria di Gilead.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 15 anni dopo "Il racconto dell'ancella". Per chi ama le distopie come lenti per comprendere i traumi del presente

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