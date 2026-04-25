Virtus Poggioletto | nuove alleanze per rilanciare il calcio locale

La Asd Virtus Poggioletto 1955 ha annunciato l'instaurazione di nuove collaborazioni con le società sportive Carrarese e Pietrasanta Calcio. Queste partnership mirano a rafforzare la presenza e le attività del club nel calcio locale, coinvolgendo diverse iniziative e progetti sportivi. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali del club, specificando l'obiettivo di sviluppare sinergie nel territorio.

? Cosa sapere La Asd Virtus Poggioletto 1955 annuncia nuove alleanze con Carrarese e Pietrasanta Calcio.. Il progetto mira al rilancio del settore giovanile e sociale a Massa.. Il direttivo della Asd Virtus Poggioletto 1955 ha delineato i nuovi traguardi della società, annunciando una fase di rinnovata crescita sportiva che punta a consolidare il percorso iniziato dopo le recenti difficoltà gestionali. La storica realtà sportiva di Massa, attiva ininterrottamente dal 1955, sta vivendo un momento di trasformazione strutturale volto a rilanciare l’intero assetto societario. Dopo aver superato i periodi complicati degli ultimi anni, la compagine poggiolettese sta puntando tutto su una strategia basata sulla cooperazione con altre realtà del calcistico locale e regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Poggioletto: nuove alleanze per rilanciare il calcio locale Notizie correlate Un voto locale che decide le alleanze di domaniDopo il primo turno delle elezioni amministrative francesi i partiti hanno scelto con quali schieramenti presentarsi al ballottaggio. Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano...