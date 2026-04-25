VIDEO Parco Ciro Esposito a Scampia il progettista accusa | Il mio progetto tradito e lavori fatti male

Un video mostra il parco “Ciro Esposito” a Scampia, con il progettista che denuncia irregolarità nei lavori di costruzione. Secondo quanto dichiarato, i lavori sono stati eseguiti in modo diverso rispetto al progetto approvato e utilizzando materiali di qualità inferiore rispetto a quanto previsto. La denuncia si basa su presunte violazioni delle norme di costruzione e sulla scarsa qualità delle finiture. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità.

Tempo di lettura: 4 minuti L’accusa è di lavori non “conformi al progetto validato e appaltato”, eseguiti “con materiali di bassa qualità e non a regola d’arte”. Sulla riqualificazione in corso al Parco “Ciro Esposito” piomba la scomunica del progettista, l’architetto Enzo Russo. Sono due le denunce del professionista a Comune di Napoli e Municipalità 8, inviate l’estate scorsa. “Senza risposta” precisa lui. E intanto il Parco di Scampia è chiuso da oltre tre anni, tra le proteste dei residenti. Già a ottobre 2025, le associazioni contestavano un taglio dell’investimento del 37%, con la gara a ribasso. Ma oggi, al loro malcontento si sommano i reclami del progettista.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Parco “Ciro Esposito” a Scampia, il progettista accusa: “Il mio progetto tradito e lavori fatti male” Notizie correlate “Fatti bella, fatti lo shampoo e fatti il bidet”: l’invito a cena di Silvia Uras a Maria Esposito diventa viraleSe un tempo l’apice del corteggiamento era un timido “mettiti l’abito buono che ti porto al ristorante”, oggi il decalogo della serata perfetta si... L'invito a cena di Silvia Uras per Maria Esposito diventa virale: "Fatti il bidet. Fatti bella"Sui social è diventata virale una stories condivisa da Maria Esposito, attrice famosa per il sui ruolo di Rosa Ricci nella fortunata serie di “Mare... Panoramica sull’argomento Ciro Esposito, il video dell'agguatoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Ciro, la video sequenza dell'agguato. Il padre:un video choc, inedito, quello che da poche ore la famiglia di Ciro Esposito ha consegnato agli inquirenti della questura di Napoli. Un video di oltre 150 secondi girato a Tor di Quinto da un tifoso a ... leggo.it