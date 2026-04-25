Verso Torino-Inter le probabili formazioni | FPE titolare centrocampo sperimentale?

Mancano pochi giorni alla partita tra Torino e Inter, con le probabili formazioni che vedono il portiere titolare tra i pali e un centrocampo che potrebbe essere sperimentale. La sfida si svolge in un turno considerato interlocutorio, poiché in casa dei granata non si potrà celebrare lo scudetto. La partita rappresenta un momento di attesa prima di eventi più significativi nel campionato.

In turno interlocutorio, perché – ad ogni modo – in casa dei granata non si potrà festeggiare lo scudetto. Ma per questo non meno importante: dopo le fatiche di Coppa Italia Cristian Chivu potrebbe far rifiatare qualche titolarissimo. Nel tardo pomeriggio di domani si gioca Torino-Inter: le probabili formazioni delle Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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