Il traffico a Roma il 25 aprile 2026 alle 20:30 presenta alcune variazioni a causa di lavori di scavo in corso in via Lucania, tra via Sicilia e un’altra strada non specificata. La strada è stata chiusa temporaneamente, creando possibili disagi ai veicoli in transito nella zona. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti serali nel quartiere interessato e nelle aree limitrofe.

Luceverde Roma trovati chiusa per lavori di scavo a Rieti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori di via tre linee bus 89 400 e 495 ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione la linea 2 del tram e mo le perline 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito da bus proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico è possibile difficoltà di circolazione lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-04-2026 ore 20:30

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