SmackDown 25.042026 | un nuovo capitolo nella storia della Bloodline

Nella serata del 25 aprile 2026, lo show di SmackDown si è svolto al Dickies Arena di Fort Worth, in Texas. Sul ring si sono alternati vari incontri tra i wrestler più noti, con alcuni match che hanno visto coinvolte le fazioni e le alleanze ormai consolidate nel roster della federazione. La serata si è conclusa con un segmento che ha introdotto nuovi sviluppi nella storyline della Bloodline.

Benvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena a Fort Worth in Texas, al Dickies Arena. Lo show si apre con un recap su Wrestlemania e, subito dopo, ci mostrano gli arrivi dei campioni di SmackDown: dal WWE Champion Cody Rhodes ai nuovi Women’s Champion Rhea Ripley, che ha lasciato definitivamente RAW per passare a SmackDown, e il nuovo US Champion Trick Williams. Ad aprire lo show è Jacob Fatu, che lunedì ha lanciato una sfida per BackLash al World Heavyweight Champion Roman Reigns. Fatu ricorda proprio questa sfida, che ricorda che lui ha bisogno di quella cintura e che Roman gli ha detto in faccia che non è pronto. In risposta, Jacob Fatu da ragione a Roman Reigns: Jacob Fatu non è pronto, non è il momento giusto, non è abbastanza preparato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 25.04.2026: un nuovo capitolo nella storia della Bloodline

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