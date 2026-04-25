Silvia Salis | 25 aprile festa per tutti ma non di tutti

Il 25 aprile, tradizionalmente celebrato come Festa della Liberazione, è stato ricordato in diverse città italiane con manifestazioni e interventi pubblici. La sindaca di Genova ha pronunciato un discorso in piazza Matteotti, sottolineando che questa giornata rappresenta una ricorrenza per tutti, anche se non tutti si sentono rappresentati o coinvolti. La giornata è stata caratterizzata anche da polemiche, con il centrodestra che ha criticato le posizioni del centrosinistra.

"Il 25 aprile è la Festa della Liberazione. Per tutti, ma non di tutti". Un messaggio chiaro e potente quello lanciato dalla sindaca di Genova Silvia Salis da piazza Matteotti, in una giornata caratterizzate dalle polemiche sollevate dal centrodestra, che ha accusato il centrosinistra di aver.🔗 Leggi su Genovatoday.it Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Silvia Salis, una sindaca bravissima nel piacere proprio a tuttiLo storytelling che circoscrive l’epica su Silvia Salis tra mass e social media è ferventemente diabolico: che sia l’homo novus della scena politica... Aiello, FI Giovani: "È la festa di tutti, 25 aprile divisivo per chi è fascista"Alla vigilia delle celebrazioni per la Liberazione, Forza Italia Giovani ribadisce la propria posizione sulla centralità del 25 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salis incendia il 25 aprile: Celebrare la Resistenza è divisivo solo per chi celebra i morti di Salò; La sindaca Salis ad Ansaldo Energia per l’81º anniversario della Liberazione; 25 aprile, Silvia Salis chiama la città alla partecipazione: Genova onori la sua storia di Liberazione -; 25 Aprile, incontro con Adelmo Cervi a Genova: La lezione di mio padre? Battersi contro le ingiustizie. Sal…. 25 aprile, Silvia Salis 'antifascismo non è divisivo né anacronistico'Prima dicevano che parlare di antifascismo, celebrare ed esaltare la Resistenza era divisivo, ora addirittura ci dicono che è anacronistico. (ANSA) ... ansa.it 25 aprile, Salis: Orgogliosa ogni giorno di essere la sindaca di Genova. Molto soddisfatti del Festival EraOraSono orgogliosa tutti i giorni di essere sindaca di Genova – ha dichiarato – oggi celebriamo un momento identitario di questa città che ha cambiato la storia non solo locale ma anche, in parte, ... telenord.it #Controsenso: Dalle passerelle di Vogue a quelle di Vanity Fair, la sinistra sembra non riuscire a scampare alla "maledizione delle copertine". Domenico Giordano analizza il caso di Silvia Salis, sindaca di Genova e nuova promessa dell'area progressista, ch - facebook.com facebook A chi sminuisce, da destra o da sinistra, Silvia Salis guardando a come appare, la Sindaca risponde con i fatti: salario minimo, lotta al fianco degli operai Ilva, sostegno a Gaza, riconoscimento dei diritti dei figli di coppie omogenitoriali. x.com