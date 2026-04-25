A inizio aprile, una vicenda legata a un commento online ha scatenato una querela tra due persone in provincia di Arezzo. La discussione si è infiammata dopo che uno dei coinvolti ha chiesto il pagamento di un insulto, rifiutando di assumersi la responsabilità per la tastiera usata. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, anche se nei giorni successivi si è preferito mantenere il silenzio.

AREZZO – Oh, questa è di quelle storie che fanno dire: “Ma ‘ndo siamo arrivati?”. La faccenda parte da inizio aprile, ma nei dintorni aretini silenzio tombale, come se nulla fosse. E invece qualcosa è successo eccome: Andrea Scanzi, penna nota de Il Fatto Quotidiano e volto televisivo, s’è stufato dei leoni da tastiera e stavolta ha deciso de passare all’incasso. Un 76enne de Salgareda, su nel Trevigiano, s’è lasciato andare a un commento poco elegante sotto un post Facebook che annunciava la presenza de Scanzi in tv su La7. Una frase di troppo, di quelle che se scrivono de pancia e poi te fanno sudà freddo. E infatti: richiesta danni, bella precisa, 2.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!”

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