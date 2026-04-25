Il leader di un partito politico ha chiesto un intervento immediato a Bruxelles, affermando che senza risposte rapide le consegne di merci e l’attività commerciale potrebbero fermarsi a maggio. Ha insistito sulla necessità di sospendere temporaneamente le regole sui bilanci europei e sul green deal, per consentire all’Italia di utilizzare tutte le risorse disponibili a sostegno delle persone in difficoltà. La richiesta mira a evitare crisi economiche e disagi pratici nel paese.

"E' urgente che a Bruxelles qualcuno si svegli, sospenda le regole ferree dei bilanci Ue, il green deal, e ci permetta di usare tutti i soldi che abbiamo per aiutare gli italiani in difficoltà". "Noi dobbiamo poter usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà, altrimenti a maggio si fermano migliaia di camion. E se si fermano i camion i negozi sono vuoti ed è il caos", "Bruxelles deve intervenire nell'arco di alcuni giorni", "chi dice ne riparleremo a giugno vive su Marte. O è in malafede, o è un cretino. A giugno ci sono le fabbriche chiuse". Lo ribadisce il vicepremier e ministro dei Trasporti della Lega Matteo Salvini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini, 'servono risposte da Ue ora, o a maggio camion fermi e negozi vuoti'

Notizie correlate

Nuove aperture, negozi (per ora vuoti) con novità in arrivo: come vanno gli affari del centro commerciale in BrianzaQuando ha aperto i battenti, 23 anni fa, tanti dei clienti che oggi tra i negozi fanno acquisti per i propri figli erano dei ragazzini.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Salvini, 'servono risposte da Ue ora, o a maggio camion fermi e negozi vuoti'; Inaugurata l’autostrada A33 Asti-Cuneo, Salvini: Ora servono soluzioni al caro energia; Stazione TAV, Salvini: Pronta non prima del 2029/, guerre permettendo…. Funaro: Al quartiere servono servizi. Ancora incognita sul people mover – ASCOLTA; Viadotto Sente, Salvini: Riapertura possibile in due mesi.

Salvini, 'servono risposte da UE ora, o a maggio camion fermi e negozi vuoti''Chi dice ne riparleremo a giugno vive su Marte. O è in malafede, o è un cretino' ... msn.com

Viadotto Sente, Salvini: Riapertura possibile in due mesiIl ministro al question time al Senato: Entro il 28 la relazione Anas. Per la definitiva messa in sicurezza pronti a stanziare i sei milioni che ancora mancano ... rainews.it

#SALVINI: “Contro ogni dittatura e ogni regime, nazifascista, comunista o islamista, ora e sempre. Per la libertà, ora e sempre. GRAZIE a chi ha donato la vita per salvare altre vite”. x.com

#Salvini, siamo in Aula per il decreto sicurezza, non è festival del canoro. - facebook.com facebook