Salvini lancia l’allarme | Servono risposte immediate dall’Ue o a maggio rischiamo il blocco

Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha sottolineato la necessità di risposte rapide da parte dell’Unione Europea, avvertendo che senza interventi concreti a maggio si potrebbe verificare un blocco. Ha rivolto un appello urgente a Bruxelles, evidenziando l’importanza di un’azione immediata per evitare conseguenze negative. La sua richiesta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alle misure comunitarie e alle tempistiche di intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello urgente a Bruxelles. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini lancia un allarme chiaro: è necessario un intervento immediato da parte dell’Unione Europea. Secondo il leader della Lega, le attuali regole di bilancio e le politiche legate al Green Deal devono essere sospese, per consentire all’Italia di utilizzare tutte le risorse disponibili a sostegno di cittadini e imprese in difficoltà. Il rischio concreto: trasporti fermi e negozi vuoti. Salvini sottolinea uno scenario critico: senza interventi rapidi, già a maggio migliaia di camion potrebbero fermarsi, causando una reazione a catena sull’intero sistema economico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salvini lancia l’allarme: “Servono risposte immediate dall’Ue o a maggio rischiamo il blocco” Notizie correlate Salvini, 'servono risposte da Ue ora, o a maggio camion fermi e negozi vuoti'"E' urgente che a Bruxelles qualcuno si svegli, sospenda le regole ferree dei bilanci Ue, il green deal, e ci permetta di usare tutti i soldi che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salvini lancia Senza paura: una piazza per svegliare l'Europa; Hormuz, ANCE Verona lancia l’allarme: Subito deroga al Patto di stabilità o cantieri a rischio stop; Salvini inaugura la Asti-Cuneo: La crisi energetica può fermare cantieri in tutta Italia; Dl Sicurezza, Salvini: Rilievi Colle? Non mi stupisco più di nulla. Pensioni, Fornero nel 2023 e Quota 41 ko. Allarme riforma: ultimissime newsRiforma pensioni ancora ferma. Matteo Salvini vuole quota 41 (in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica). Il segretario della Lega però lancia l’allarme: Il 31 dicembre ... affaritaliani.it Salvini inaugura la Asti-Cuneo: La crisi energetica può fermare cantieri in tutta ItaliaIl ministro dei Trasporti taglia il nastro dell’infrastruttura e lancia l’allarme: No all’austerity, il governo aiuterà i Comuni ... torino.repubblica.it La Prealpina. . Il patriarca Giuseppe Leoni in Prealpina lancia un appello alla pacificazione e all'unità della Lega. Così voleva Umberto Bossi. Proposta di una tavola rotonda al nostro giornale con Matteo Salvini Leggi l'intervista https://www.prealpina.it/page - facebook.com facebook ‘PER TRUMP LA GUERRA È GIÀ FINITA PARECCHIE VOLTE’- SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E LANCIA IL x.com