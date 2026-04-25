Roma Juve Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella partita valida per la 35ª giornata del campionato Primavera, si sono affrontate le squadre di Roma e Juventus. La cronaca della gara include una sintesi degli eventi principali, l’analisi delle decisioni arbitrali tramite la moviola, il tabellino con i marcatori e il risultato finale. La partita si è svolta in modo regolare, con alcune decisioni contestate e momenti chiave che hanno influenzato l’andamento del match.

Salah ritrova Spalletti alla Juventus? C’è un giocatore che rischia più di tutti Osimhen Juve, l’attaccante è nel mirino di una big europea. La valutazione del Galatasaray e la posizione del nigeriano Bernardo Silva Juventus, doccia gelata dalla Spagna: Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendo Lewandowski Juve, tutto confermato: presto la missione in Italia del suo agente! Il polacco ha queste offerte sul tavolo: il punto Palestra Juventus, sarà un’estate caldissima per il laterale: dal piano dell’Atalanta alla concorrenza, gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Notizie correlate Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Roma-Juventus; Roma-Juventus Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali; Atalanta-Juventus Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni della finale di Coppa Italia Primavera. Diretta | Parma Juventus Primavera (risultato finale 1-0): ducali in vetta con Cardinali! (12 aprile 2026)Diretta Parma Juventus Primavera streaming video tv: i ducali vogliono il primo posto in classifica, i bianconeri inseguono la zona playoff. ilsussidiario.net Live primavera: Juventus 0-0 Fiorentina. Bianconeri ancora pericolosi!Vi proponiamo la cronaca LIVE della 34esima giornata del campionato Primavera 1. msn.com FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN Vendredi 22 mai 2026 à 17 heures, Juventus Women U19 - Roma. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under19 #JuventusWomenU19 - facebook.com facebook La Final Four Scudetto Primavera si giocherà a #Sassuolo. Le semifinali tra Juventus, Roma, Sassuolo e Milan si disputeranno al Mapei Center sabato 9 maggio mentre la finalissima allo Stadio 'Enzo Ricci' lunedì 11 maggio alle ore 18:00. x.com