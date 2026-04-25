Un incidente stradale si è verificato tra Fiumicino e Fiocene, causando un morto e tre feriti. Tre auto sono state coinvolte nello scontro, avvenuto lungo una strada trafficata. La vittima si trovava in mezzo alla carreggiata al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente stradale alle porte di Roma dove è morto un uomo, investito da un’auto, e altre tre persone sono state ferite e trasportate in ospedale in codice rosso. L’impatto mortale è avvenuto in via Coccia di Morto, tra Fiumicino e Focene. Nel sinistro sarebbero stati coinvolti tre veicoli. Incidente stradale alle porte di Roma: c'è un morto, tre i feriti La ricostruzione I soccorsi e le indagini dopo l’incidente a Fiumicino Incidente stradale alle porte di Roma: c’è un morto, tre i feriti Incidente mortale a pochi passi da Roma. Un morto e tre feriti gravi il bilancio del sinistro che si è verificato in via Coccia di Morto, tra Fiumicino e Focene nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, incidente a Fiumicino con un morto, tre feriti e tre auto coinvolte: la vittima era in mezzo alla strada

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