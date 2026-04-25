Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Roma avanti a Bologna

Durante la giornata di oggi sono stati disputati diversi incontri di Serie A, con la Roma che si è imposta sul campo del Bologna. La partita ha visto la squadra giallorossa ottenere una vittoria che la mantiene in una posizione di rilievo nella classifica del campionato 202526. La Juventus è ancora impegnata nelle proprie partite e segue con attenzione gli sviluppi delle altre squadre in corsa per i primi posti.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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