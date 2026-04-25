L'Inps ha pubblicato il calendario con le date di pagamento dell'Assegno unico previste per aprile 2026. Le coordinate precise degli accrediti sono disponibili consultando il calendario ufficiale, che indica i giorni in cui i benefici verranno accreditati sui conti correnti dei beneficiari. Le date variano a seconda delle modalità di pagamento e delle categorie di beneficiari, come di consueto, per garantire un'erogazione puntuale.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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