Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Nella scuola secondaria di secondo grado si sono svolti due incontri in diretta che hanno affrontato il tema delle prove equipollenti, con l’obiettivo di migliorare le verifiche per studenti e studentesse con disabilità. Durante gli incontri sono stati analizzati aspetti pratici e metodologici per rendere più efficaci e inclusive le prove d’esame. L’iniziativa si inserisce nel percorso di adeguamento delle modalità di valutazione alle esigenze di tutti gli studenti.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it