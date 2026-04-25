Power bank ultra-compatta | 45W di potenza per il tuo iPhone 17 Pro

Una nuova power bank compatta e potente è stata recentemente introdotta sul mercato: si chiama Pocket Rocket P50 ed è prodotta da INIU. Con una capacità di 10.000 mAh e una potenza massima di 45W, promette di ricaricare dispositivi come l’iPhone 17 Pro. La sua struttura riduce le dimensioni del 45% rispetto ai modelli tradizionali, offrendo maggiore portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

?? Cosa sapere INIU lancia Pocket Rocket P50 con capacità da 10.000 mAh e potenza fino a 45W. Il dispositivo riduce le dimensioni del 45% rispetto ai modelli standard della categoria. Con una gestione energetica che eroga fino a 45 W e dimensioni ridotte a soli 8,3 x 5,2 x 2,6 cm, la nuova INIU Pocket Rocket P50 sfida i limiti fisici delle power bank da 10.000 mAh per offrire ricariche rapide anche a dispositivi esigenti come l'iPhone 17 Pro. Il dispositivo si presenta come un concentrato di effi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Power bank ultra-compatta: 45W di potenza per il tuo iPhone 17 Pro Powerbank anker zolo cocok utk cas iPhone 17 pro max Notizie correlate iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: vince il software?? Cosa sapere Test fotografici confrontano iPhone 17 Pro Max e Galaxy S26 Ultra in scenari reali. Iphone 17 e iphone 17 pro: le migliori custodie scelte tra oltre 50 modelliintroduzione sintetica si analizzano le custodie disponibili per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, con attenzione a materiali, protezione e rapporto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: INIU prezzi da mercatino alla Tech Week 2026 di Amazon: accessori da 7,59€. Xiaomi Ultra Slim Power Bank: potenza e design compatto a 20W per una ricarica rapidaXiaomi ha appena ampliato la sua gamma di soluzioni di ricarica portatile con il lancio della Xiaomi Ultra Slim Power Bank in India. Questo dispositivo elegante e compatto è progettato per offrire ... news.fidelityhouse.eu Recensione INIU Pocket Rocket P50, per chi non si accontenta di una power bank solo piccolaIl produttore descrive la P50 come 45% più piccola della concorrenza, un’affermazione che nasce dal confronto con il formato standard delle power bank da 10.000 mAh. Ma quel che conta è che la INIU ... macitynet.it