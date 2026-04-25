Power bank ultra-compatta | 45W di potenza per il tuo iPhone 17 Pro

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova power bank compatta e potente è stata recentemente introdotta sul mercato: si chiama Pocket Rocket P50 ed è prodotta da INIU. Con una capacità di 10.000 mAh e una potenza massima di 45W, promette di ricaricare dispositivi come l’iPhone 17 Pro. La sua struttura riduce le dimensioni del 45% rispetto ai modelli tradizionali, offrendo maggiore portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

?? Cosa sapere INIU lancia Pocket Rocket P50 con capacità da 10.000 mAh e potenza fino a 45W. Il dispositivo riduce le dimensioni del 45% rispetto ai modelli standard della categoria. Con una gestione energetica che eroga fino a 45 W e dimensioni ridotte a soli 8,3 x 5,2 x 2,6 cm, la nuova INIU Pocket Rocket P50 sfida i limiti fisici delle power bank da 10.000 mAh per offrire ricariche rapide anche a dispositivi esigenti come l'iPhone 17 Pro. Il dispositivo si presenta come un concentrato di effi .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Powerbank anker zolo cocok utk cas iPhone 17 pro max

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