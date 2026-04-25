PNRR snodi formativi scarica 47 modelli pronti all’uso

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un avviso pubblico il 27 marzo 2026, con il numero di protocollo 73226, relativo a iniziative formative. All’interno del progetto, sono stati resi disponibili 47 modelli pronti all’uso per supportare le attività di formazione. Questi strumenti sono destinati a facilitare l’attuazione di interventi nel settore, offrendo risorse pratiche e immediate per le scuole e gli enti coinvolti.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 2192025 e in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale, tra cui il regolamento (UE) 20241689 e la legge n. 1322025. La redazione di OrizzonteScuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Codice di comportamento e sanzioni del personale ATA: analisi di alcuni casi, scarica modelli per contestazione pronti all’uso e tabella delle sanzioniQuali sono i limiti e le responsabilità disciplinari del personale ATA? Quando un comportamento integra violazione degli obblighi di servizio? Come... Contenuti utili per approfondire Si parla di: PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’uso. PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’usoIl progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 219/2025 e in c ... orizzontescuola.it PNRR scuola: avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale, candidature entro le 15 del 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per la diffusione dell’intelligenza artificiale nella didattica, nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione) ... orizzontescuola.it