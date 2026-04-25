Pips | la guida definitiva per superare i puzzle del 25 aprile

Sono state pubblicate le soluzioni ai puzzle di Pips del 25 aprile 2026. Le nuove regole matematiche prevedono vincoli cromatici diversi a seconda del livello di difficoltà, che vanno da Easy a Hard. Per completare i puzzle, bisogna seguire attentamente le indicazioni sui colori e le regole imposte, rispettando le nuove restrizioni introdotte.

? Cosa sapere Pubblicate le soluzioni per i puzzle di Pips del 25 aprile 2026.. Le nuove regole matematiche impongono vincoli cromatici per i livelli Easy, Medium e Hard.. Le soluzioni per le sfide di Pips di questo 25 aprile 2026 sono finalmente disponibili, offrendo una via d’uscita ai giocatori bloccati nei livelli Easy, Medium e Hard del rompicapo digitale basato sui dominò. Lanciato nel mese di agosto 2025, il gioco ha introdotto una meccanica che trasforma la classica disposizione dei tasselli in un esercizio logico complesso. A differenza della versione tradizionale, dove i numeri devono coincidere tra i pezzi adiacenti, qui la sfida è dettata da spazi colorati che impongono vincoli matematici specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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