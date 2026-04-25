Nel gioco sospeso dei sentimenti le passioni del moralista Marivaux

Nel mondo del teatro, l'opera di Pierre Carlet de Marivaux viene spesso confrontata con il cinema di Éric Rohmer, a causa di un elemento comune che riguarda il tono morale delle narrazioni. Le commedie di Marivaux sono state descritte come caratterizzate da un riflesso etico che si percepisce chiaramente nelle trame e nei dialoghi. La loro caratteristica principale è la rappresentazione di un gioco di sentimenti in equilibrio tra passione e ragione.

A teatro "Le false confidenze", un testo polifonico per la regia di Arturo Cirillo. Con Elena Sofia Ricci A teatro "Le false confidenze", un testo polifonico per la regia di Arturo Cirillo. Con Elena Sofia Ricci A torto o ragione associo il teatro di Pierre Carlet de Marivaux al cinema di Éric Rohmer. Sarà forse il riflesso morale che mi sembra di ritrovare nelle commedie dell’autore settecentesco tanto quanto nei racconti cinematografici del regista della Nouvelle vague, a dispetto di epoche e generi tanto lontani. Dove l’aggettivo “morale” non ha niente a che vedere col moralismo, nell’accezione corrente di un atteggiamento ipocrita e conformista rispetto a discutibili standard di comportamento.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nel gioco sospeso dei sentimenti, le passioni del «moralista» Marivaux Notizie correlate Dietro le quinte: le maggiori passioni dei VIP onlineScopriamo come le più note celebrità italiane occupano il loro tempo libero lontano dalle telecamere tra nuove app, piattaforme di gioco e passioni...