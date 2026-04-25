Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito

A pochi mesi dalla fine di marzo, le persone che beneficiano della NASpI riceveranno il pagamento relativo all’indennità di disoccupazione maturata nel mese precedente. L’INPS sta attualmente elaborando le pratiche per il pagamento di aprile 2026, e le date di accredito potrebbero variare in base alle modalità di pagamento e alle procedure interne. I beneficiari riceveranno comunicazioni ufficiali sulle date precise di accredito.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Naspi ad aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trattamento integrativo su Naspi INPS: quando arriva il quarto pagamento nel 2026?; Pagamenti INPS maggio 2026, tutte le date in calendario; Dimissioni per trasferimento (anche lontano) senza Naspi; Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare e la guida. Naspi ad aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accreditoNaspi aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla ... gazzettadelsud.it Assegno di Inclusione aprile 2026: ricarica in arrivo, possibile anticipoQuando arriva l'Assegno di Inclusione ad aprile 2026? Scopri le date ufficiali INPS e il possibile anticipo del pagamento per le festività ... quotidianodiragusa.it Buongiorno: lavoratore dip.te si licenzia a febbraio 2026. Ora la ex ditta gli propone un contratto di 4 mesi per far fronte ad un carico di lavoro. Alla fine dei 4 mesi ha diritto alla Naspi Essendo l'ex ditta questo puo inficiare il diritto alla stessa Grazie mille a tutt - facebook.com facebook INPS: Osservatorio CIG e NASPI Nel 2025 il tiraggio CIG è sceso al 27,3%, un punto in meno rispetto al 28,3% del 2024 Scopri di più al seguente link rb.gy/wxnfgc x.com