Il Pala Avis di Narni Scalo è stato riaperto dopo i danni causati da una tromba d'aria. La struttura, utilizzata per eventi sportivi e attività giovanili, ora è accessibile nuovamente al pubblico. Nel frattempo, la Regione Umbria ha stanziato fondi per aggiornare le norme di sicurezza antincendio al Campo Bertolini, un altro spazio destinato a eventi e attività pubbliche.

? Cosa sapere Narni, riaperto il Pala Avis di Narni Scalo dopo i danni della tromba d'aria.. I fondi della Regione Umbria garantiscono nuove norme antincendio per il Campo Bertolini.. Venerdì 24 aprile, il Campo scuola Bertolini di Narni Scalo ha riaperto le porte con la cerimonia di inaugurazione del rinnovato Pala Avis, segnando il ritorno ufficiale della struttura sportiva dopo i danni causati dalla tromba d’aria. Il restyling dell’impianto e la necessaria messa a norma antincendio dell’intero complesso Bertolini sono stati realizzati grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Umbria. La mattinata è stata caratterizzata dalla partecipazione di una delegazione studentesca composta da alunni delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori degli istituti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narni, il Pala Avis torna in campo: sport e sicurezza per i giovani

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