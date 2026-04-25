Morte cittadino indiano al Ruggi indagine in corso

Un cittadino indiano è deceduto presso l'ospedale Ruggi, dove si stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause della morte. La polizia ha avviato un’indagine e ha posto sotto sequestro alcuni reperti, tra cui documenti e campioni biologici, per approfondire i dettagli dell’accaduto. La famiglia dell’uomo è stata informata e sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata posta sotto sequestro per risalire alle cause che mi hanno determinato la morte, la salma di Paul Neeraj il 35enne di origini indiane che si è spento per le gravi condizioni di salute, con le quali era giunto dallo scorso 10 aprile, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno. Era stato ritrovato, abbandonato davanti al Pronto Soccorso, in condizioni gravissime. L’uomo è deceduto per una setticemia all’addome che aveva compromesso le funzioni del fegato. Le circostanze del suo arrivo in ospedale restano ancora avvolte nel mistero. Ed è proprio per questo e per la prosecuzione delle indagini da parte della 25 aprile squadra mobile guidata dal primo dirigente Elvio Barbati, che la salma è stata posta sotto sequestro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morte cittadino indiano al Ruggi, indagine in corso Notizie correlate Dramma a Salerno, morto l'indiano abbandonato in fin di vita al RuggiE’ deceduto Paul Neeraj, il lavoratore indiano ricoverato da diversi giorni in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Andria: morte sospetta, listeria? Indagine in corsoUn decesso verificatosi ad Andria il 9 marzo scorso ha scatenato un’indagine della Procura di Trani per verificare una possibile infezione da... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Incidenti: un morto a Spessa, un ferito grave a Chions; Uomo abbandonato al Ruggi, si segue la pista del caporalato. La Cgil: Condanna a morte senza mandanti; Due morti ammazzati, notte di sangue al tempio sikh. Il testimone: Conosco il killer. E’ caccia all’uomo; Perde il controllo dell'auto, finisce nel fosso poi contro un terrapieno: conducente in fin di vita. Lutto cittadino per la morte di Franco Gallo, domani pomeriggio i funerali Leggi qui: https://quotidianodigela.it/lutto-cittadino-per-la-morte-di-franco-gallo-domani-pomeriggio-i-funerali - facebook.com facebook