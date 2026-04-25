A pochi giorni dallo scontro tra Milan e Juventus a San Siro, si diffonde un’indiscrezione da Milanello riguardo a una possibile mossa tattica preparata dal tecnico dei rossoneri. La squadra sta lavorando su un’inedita strategia che potrebbe influenzare il decorso della partita, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte di formazione e sulle eventuali sorprese di formazione.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Juve, spiffero da Milanello: Allegri prepara questa mossa a sorpresa

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