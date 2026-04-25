Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in un’intervista esclusiva al 'Corriere della Sera'. Ha annunciato che l’obiettivo principale per la prossima stagione è conquistare il 20° Scudetto, quello che porterebbe alla seconda Stella sul logo del club. Gabbia ha sottolineato come questa conquista rappresenti un traguardo importante per la squadra e i tifosi. La stagione 2026-2027 sarà quindi dedicata a raggiungere questo obiettivo.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale della difesa a tre di mister Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'obiettivo 20esimo Scudetto per il Diavolo. Il Milan, come noto, con il titolo vinto nel 2022 sotto la guida di Stefano Pioli, conta 19 Scudetti nella sua storia. In questa stagione i rossoneri hanno a lungo lottato con l'Inter, non soltanto per la supremazia cittadina, ma anche e soprattutto per 'pareggiare i conti' in materia di titoli nazionali vinti. Nel 2024, infatti, i nerazzurri hanno conquistato il 20esimo Scudetto, quello della Seconda Stella cucita sulle maglie, proprio in un derby vinto in casa del Milan, 'staccando' così i rossoneri di un titolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Lo Scudetto della Seconda Stella deve essere l’obiettivo della prossima stagione”

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