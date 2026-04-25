Alle prime ore del mattino, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile in diverse zone del nord Italia. Le temperature sono ancora abbastanza basse, e il cielo si presenta in gran parte sereno o poco nuvoloso. Non sono segnalati particolari fenomeni di pioggia o temporali nelle prime ore della giornata. La situazione meteorologica si mantiene tranquilla, con poche variazioni rispetto alle ore precedenti.

meteo Ben ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati e locali più vasti sulle Alpi occidentali in serata nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente soleggiato anche nel pomeriggio senza particolari variazioni tra la serata e la notte poche variazioni con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle Isole tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-04-2026 ore 06:15

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Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com