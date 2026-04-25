Meningite | 259.000 morti l’anno la sfida per salvare i bambini

Ogni anno, si stimano circa 259.000 decessi attribuibili alla meningite in tutto il mondo, con oltre un terzo di queste vittime che sono bambini di età inferiore ai cinque anni. La malattia rappresenta una minaccia significativa per la salute infantile, coinvolgendo diverse regioni e sistemi sanitari. La sua diffusione e la mortalità elevata sottolineano la necessità di interventi mirati e di strategie preventive efficaci.

? Cosa sapere La meningite causa 259.000 morti annuali con oltre un terzo tra bambini sotto i cinque anni.. L'OMS punta a ridurre del 70% la mortalità globale entro l'anno 2030.. Circa 259 mila persone perdono la vita ogni anno a causa della meningite, secondo i dati di una ricerca internazionale coordinata dall’Università di Washington che evidenzia come 2,5 milioni di individui contraggano questa patologia su scala globale. Il 24 aprile segna la giornata dedicata alla lotta contro l’infiammazione delle membrane che proteggono il cervello e il midollo spinale. I numeri emersi dalla ricerca pubblicata su The Lancet Neurology descrivono un quadro severo: oltre un terzo dei decessi colpisce bambini sotto i cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meningite: 259.000 morti l’anno, la sfida per salvare i bambini Notizie correlate Spese invisibili: come salvare 4.000 euro l’anno con la schiscettaGestire il bilancio domestico in un periodo di rincari richiede una strategia chirurgica sui piccoli flussi di spesa che, sebbene apparentemente... Stefania Bardelli: 46.000 follower e la sfida per salvare VareseStefania Bardelli, attivista e leader del movimento Angelo Vidoletti, si definisce una bersagliera che porta la politica nei quartieri di Varese,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata della meningite: i dati in Italia e nel mondo; Meningite, ogni anno 259 mila morti nel mondo: perché colpisce soprattutto i bambini e come prevenirla; Meningite, i numeri che fanno ancora paura: 259 mila morti l’anno nel mondo. Meningite, ogni anno 259 mila morti nel mondo: perché colpisce soprattutto i bambini e come prevenirlaSalute del cervelloSistema nervosoNeurologiaMeningite Ultimo aggiornamento – 24 Aprile, 2026 Indice del contenuto Cosa dicono i dati globali e italiani Cosa significa per la salute pubblica Prevenzion ... msn.com Meningite, morti due ragazzi: allarme nel Regno Unito per un ceppo non identificato tra scuola e università. Allertate 30mila personeAllarme meningite nel sud del Regno Unito, per un focolaio di ceppo non ancora determinato registrato fra la University of Kent (nell'omonima contea) e una scuola superiore vicina, ... ilgazzettino.it La meningite resta una patologia a elevato impatto clinico, in cui la tempestività diagnostica e terapeutica è determinante per la prognosi. Sul piano epidemiologico, i dati mostrano una maggiore incidenza nelle fasce pediatriche e negli over 65, con un increm - facebook.com facebook Giornata della meningite: i dati in Italia e nel mondo x.com