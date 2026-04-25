Lorient-Strasburgo domenica 26 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Lorient e Strasburgo, valida per il turno numero 31 di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici, e i convocati delle due squadre sono stati annunciati. La partita si svolge allo stadio di Lorient, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

La domenica del turno numero 31 di Ligue1 si apre con il Lorient di Pantaloni che sfida in casa lo Strasburgo di O’Neill. I merlus nonostante l’annuncio dell’addio del tecnico ex Ajaccio a fine stagione ci tengono ad onorare l’impegno fino in fondo e hanno ottenuto una pesante vittoria interna sul Marsiglia che ha fermato la corsa dei Phoceens verso la Champions. Il fattore campo si conferma il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Strasburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Lorient-Strasburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa domenica del turno numero 31 di Ligue1 si apre con il Lorient di Pantaloni che sfida in casa lo Strasburgo di O’Neill. Strasburgo-Paris FC (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiArrivata la vittoria in quel di Fiume per lo Strasburgo di O’Neill è tempo di tornare con la testa al campionato in questa sfida interna contro il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ligue 1, oggi giocano Strasburgo, Lille e Marsiglia; I tifosi di Lorient e Strasburgo preparano una protesta contro le multiproprietà; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Spagna: dove vederlo e a che ora. Pronostico Lorient vs Strasburgo – 26 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Lorient e Strasburgo, in programma il 26 Aprile 2026 alle 15:00, si giocherà allo storico Stadio du Moustoir. L’atmosfera si ... news-sports.it Strasburgo-Lorient, probabili formazioni: gli alsaziani puntano su PanichelliTra i protagonisti più attesi del match, c'è Joaquin Panichelli, il giovane attaccante argentino dello Strasburgo, che in 15 apparizioni stagionali ha già messo a segno 9 reti. Con una media di 6.96 e ... it.blastingnews.com