LIVE – Napoli-Inter 0-0 | azzurrini pericolosi con Prisco e Smeraldi

Nel primo tempo di Napoli-Inter, il Napoli ha avuto alcune occasioni per segnare, in particolare con azioni di Smeraldi e Lo Scalzo sulla sinistra. Tuttavia, il portiere ospite si è opposto efficacemente e il punteggio è rimasto sullo 0-0. La partita si è sviluppata senza altre reti fino al momento, con entrambe le squadre che hanno cercato di creare occasioni senza riuscire a trovare la rete.

36' – Il Napoli ci prova, ma non riesce a trovare la via della rete: prima il solito Smeraldi sulla sinistra, poi Lo Scalzo non riescono a battere il portiere ospite. 32' – Ancora Napoli vicino al gol: Smeraldi sgasa sulla sinistra, mette al centro, ma Raggioli è anticipato sul più bello dal difensore nerazzurro; nulla sul corner successivo. 7' – Pericolosissimo il Napoli con Prisco: il 14 azzurro intercetta il passaggio del portiere ospite che è però bravo a recuperare il suo stesso errore, bloccando il tiro di Prisco. NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Borriello,...🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Inter 0-0: azzurrini pericolosi con Prisco e Smeraldi Notizie correlate Leggi anche: PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena 0-1 (14? Bertaccini): azzurrini vicino al pari con un grand sinistro di D’Angelo LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Tabellino partita Napoli vs Inter; Primavera 1, Napoli-Inter: cronaca live, formazioni e tabellino; La Lazio vince 2-0 al 'Maradona'; Napoli ko e le milanesi sorridono. Primavera, Napoli-Inter 0-0: iniziata la garaPREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1 11.00 - INIZIA LA GARA 10.30 - Le formazioni ufficiali della gara: Napoli: Ferrante, ... tuttonapoli.net LIVE PRIMAVERA, NAPOLI-INTER 0-0 - 20', Della Mora ci prova da fuori, Ferrante bloccaNAPOLI-INTER 0-0 20' - DELLA MORA! Buon lavoro per il terzino che si porta il pallone sul sinistro e calcia dalla distanza forte ma centrale, trovando la presa sicura di Ferrante. 15' - Bravissimo Gam ... msn.com Primavera, Napoli-Inter INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Della Mora, 15 Bovio, 53 Jakirovic, 3 Marello; 16 Venturini, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 19 El Mahboubi, 29 Mancuso, 17 Moressa. A disposizione: 21 Farronato, 14 Conti, 18 Putsen 27 Nenna, 35 Breda, 38 Willia x.com L'arbitro Maurizio e l'assistente Daniele tornano a dirigere l'Inter. Saranno in campo per - dopo sei mesi dall'ultima volta: - -, partita del famoso rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo. #Mariani #Napoli - facebook.com facebook