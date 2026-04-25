LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | iniziano le qualifiche con la pista bagnata

Alle 10.50 sono iniziate le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, con la pista ancora bagnata. La prima sessione, chiamata Q1, durerà 15 minuti e si svolge in condizioni di pioggia, limitando il numero di piloti che potranno passare alla fase successiva. Solo i primi due classificati di questa sessione accederanno alla Q2, che definirà le posizioni di partenza per la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Iniziata la Q1. 10.47 La Q1 inizierà alle 10.50. Durerà 15 minuti: solo i primi due piloti avanzeranno alla Q2. Tutti gli altri partiranno dalla 13ma posizione in poi sulla griglia di partenza. 10.44 Queste sono le situazioni in cui serve solidità nell’ottica di un Mondiale. Con l’asfalto viscido, è un attimo sbagliare e ritrovarsi magari in quarta fila sulla griglia di partenza. Serve ponderazione. 10.43 Prove di partenza in questo momento da parte dei piloti in pista, per sondare il grip. 10.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Pedro Acosta 37 1:48.862 — KTM Red Bull KTM Factory Racing 2 Marc Marquez 93 1:49.🔗 Leggi su Oasport.it

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