L’Italia stretta tra guerra energia a caro prezzo e immobilismo interno | attraversiamo una delle fasi più difficili degli ultimi anni

L’Italia si trova attualmente in una fase complessa, segnata da tensioni internazionali, prezzi elevati dell’energia e un rallentamento delle riforme interne. La popolazione vive con difficoltà crescenti, mentre i dibattiti pubblici spesso puntano il dito contro vari attori esterni o istituzioni, senza arrivare a una soluzione condivisa. La situazione mette in evidenza le sfide che il Paese deve affrontare in un momento storico caratterizzato da molteplici tensioni.

L’economia italiana attraversa una delle fasi più difficili degli ultimi anni. A pesare non sono soltanto i problemi storici del Paese -crescita debole, produttività stagnante, burocrazia lenta, pressione fiscale elevata- ma anche un quadro internazionale sempre più instabile. La guerra in Medio Oriente, sommata al protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, ha riacceso le tensioni sui mercati energetici e reso ancora più fragile un sistema industriale che vive di manifattura, esportazioni e consumi interni. Per un Paese come l’Italia, povero di materie prime ma ricco di capacità produttiva, l’energia non è un dettaglio tecnico: è la base stessa della competitività.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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