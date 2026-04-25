L’ex star del TT Guy Martin senza patente | eccesso di velocità fatale

Un ex pilota di motociclismo è stato fermato per eccesso di velocità e si è scoperto che non aveva la patente valida. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, dove l’uomo ha superato i limiti consentiti. Durante i controlli, sono stati rilevati i documenti mancanti e la documentazione irregolare. La Polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le pratiche per le sanzioni previste dalla legge.

Il poliedrico Guy Martin, ex stella del road racing internazionale e oggi volto televisivo piuttosto noto nel Regno Unito, torna a far parlare di sé, ma questa volta per una vicenda non esattamente attinente ai suoi svariati talenti. Il 44enne britannico è stato infatti pizzicato a violare i limiti di velocità in due diverse occasioni, entrambe in sella alla sua personale Honda Africa Twin, venendo per questo sanzionato con il ritiro della patente di guida per un periodo di sei mesi. In una dichiarazione rilasciata tramite i suoi legali, Martin ha comunque accettato di buon grado il provvedimento, scusandosi per l'accaduto ed escludendo ogni possibile ricorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’ex star del TT Guy Martin senza patente: eccesso di velocità fatale Notizie correlate Guy Martin, la star del TT passa alle quattro ruoteUno dei nomi più celebri legati strettamente alle corse motociclistiche su strada, il Tourist Trophy in particolare, è quello di Guy Martin:... Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pizzicato Guy Martin: sospesa la patente per eccesso di velocità. La Mia Moto: tutteIl poliedrico Guy Martin, ex stella del road racing internazionale e oggi volto televisivo piuttosto noto nel Regno Unito, torna a far parlare di sé, ma questa volta per una vicenda non esattamente ... gazzetta.it Guy Martin, la star del TT passa alle quattro ruoteSpecialista delle corse su strada, Martin vanta 17 podi al Tourist Trophy sull'Isola di Man. La sua nuova carriera a quattro ruote inizia dal campionato britannico Racing Hondas a bordo di una S2000 ... gazzetta.it