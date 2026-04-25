L' ex sindaco truffato nella vacanza da incubo vince l’imbarazzo e racconta tutto in tv | Dico agli italiani di fare attenzione

L’ex sindaco di Marentino ha partecipato a un programma televisivo per raccontare un episodio di truffa subito durante una vacanza. Nel corso dell’intervista, ha invitato gli italiani a prestare attenzione ai comportamenti di alcune persone, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche. La vicenda riguarda, secondo le sue parole, un coinvolgimento con una panettiera e il suo fidanzato, che lo avrebbero truffato durante il soggiorno.

“Voglio dire agli italiani di fare molta attenzione a questi soggetti”. Lo ha raccomandato oggi, 25 aprile, in televisione, l’ex sindaco di Marentino Bruno Corniglia, riferendosi alla panettiera e al suo fidanzato che lo avrebbero truffato. Primo cittadino fino al 2022, ha vinto l’imbarazzo che.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Sindaco truffato nella vacanza da incubo, la casa prenotata non esiste: panettiera e fidanzato a processoBruno Corniglia sognava una vacanza in Liguria appena terminato il mandato da primo cittadino di Marentino, poi ha sporto denuncia per la... Ex sindaco truffato nella vacanza da incubo, la casa prenotata non esiste: panettiera e fidanzato a processoBruno Corniglia sognava una vacanza in Liguria appena terminato il mandato da primo cittadino di Marentino, poi ha sporto denuncia per la...