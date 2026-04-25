Le prime pagine di oggi

Oggi si sono svolti diversi eventi di rilievo: si sono tenuti i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre i leader dell'Unione Europea hanno avuto un incontro ufficiale. Contestualmente, è stata presentata una richiesta che coinvolge vari attori diplomatici e politici. Questi sviluppi rappresentano momenti chiave delle attività internazionali in corso e sono stati seguiti con attenzione da osservatori e media.

I negoziati fra Iran e Stati Uniti, l'incontro fra i leader dell'Unione Europea, la richiesta svizzera di rimborso per il ricovero dei feriti di Crans-Montana, e l'anniversario della Liberazione Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono i negoziati fra Iran e Stati Uniti, con i possibili nuovi incontri a Islamabad, in Pakistan, fra le delegazioni dei due paesi, altri si occupano delle discussioni su forniture energetiche e conti pubblici all’incontro informale a Cipro fra i leader dei paesi dell’Unione Europea, altri ancora della richiesta della Svizzera all’Italia di rimborsare le spese mediche...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi IERI FAGIOLI IN TUTTE LE PRIME PAGINE, OGGI CI GIOCANO COI FAGIOLI Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 20 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 21 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Fonderie, bocciatura bis: restano chiuse. Il ... salernonotizie.it Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 24 aprileLe prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 24 aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princi ... sampnews24.com Le prime pagine di sabato 25 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook Buongiorno! Le prime pagine di oggi #24aprile: "Guardiola l'italiano", "Ranieri saluta", "Milan-Juve, mosse scudetto" x.com