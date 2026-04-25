Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:15 si disputa la partita tra Le Havre e Metz, valida per il turno 31 di Ligue 1. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, con i convocati già resi noti. Le Havre, con l’obiettivo di ottenere punti salvezza, affronta una squadra che si trova a un passo dalla retrocessione in Ligue 2.

Turno numero 31 di Ligue1 e il Le Havre di Digard cerca punti salvezza contro un Metz vicino alla matematica retrocessione in Ligue2. Il ciel et marine è reduce dal terzo pareggio consecutivo contro l’Angers, in una situazione che vede pareggiare tutte le squadre in lotta per la salvezza e mantenere tutto invariato a 4 gare dal termine. I grenatines hanno avuto il colpo di grazia nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Metz (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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