L' arte non è una patente etica

Alla Biennale Arte 2026, artisti provenienti da Russia e Israele saranno ammessi alla mostra, ma non potranno ricevere premi. La decisione deriva dalle accuse rivolte ai rispettivi governi, che hanno portato a questa limitazione. La scelta ha suscitato discussioni tra chi vede nella partecipazione un segno di apertura e chi invece ritiene che le restrizioni siano necessarie. La questione riguarda le modalità di rappresentanza e di riconoscimento dell’arte in un contesto di tensioni politiche.

Gentile Direttore Feltri, leggo che alla Biennale Arte 2026 gli artisti russi e israeliani potranno esporre ma non vincere premi, a causa delle accuse rivolte ai loro governi. In un clima internazionale così teso, lei ritiene condivisibile una scelta del genere o siamo di fronte a una deriva della cultura? Francesco Montanari Caro Francesco, più che una deriva, direi una resa. La resa della cultura alla politica, dell'arte alla propaganda, del giudizio estetico al tribunale ideologico. E non è un bel vedere. La decisione della giuria della Biennale, ossia quella di lasciare entrare gli artisti ma precludere loro i premi in base al passaporto, viene presentata come atto di responsabilità morale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'arte non è una patente etica The Neem Tree Patent Battle How a Sacred Hindu Plant Was Stolen Notizie correlate Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Opere d’arte: la Consulta sulle norme di circolazione internazionale; Liutai e organari, sinfonia che il mondo canterà; Strage dell'ambulanza, il pm non farà ricorso. Patente solo sospesa per il camionista che uccise Giulia, Gianni e Franco; Neffa premiato da Lepore: dall'underground alla Turrita d'argento (aspettando il sole). Equiparare Israele e Russia nel male, l’errore dei nostri sentenziosi giudici d’arte, di etica e di politica. Di Giuliano Ferrara Guerre e tregue sono atti politici, non simboli di incorrotta sublimità della cultura. Importare quella dimensione del dramma mondiale - facebook.com facebook Venezia, il ministro Giuli non presenzierà all'inaugurazione della Biennale Arte. Nuovo capitolo di una vicenda tormentata, dove il tema della discordia è il ritorno della Russia, assente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. x.com