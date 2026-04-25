La videochiamata Fregene la convivenza la lite a cena | la storia d’amore tra Francesca Manzini e l' ex Marco Scimìa

Durante una serata a Fregene, è scoppiata una lite durante la cena tra una donna e il suo ex compagno, in un contesto di convivenza difficile. La vicenda si è svolta davanti a una telecamera, con un video che ha ripreso i momenti più tesi. La storia tra i due coinvolge anche una partecipante al Grande Fratello, che resta tra i concorrenti ancora in gara in vista della finale.

Il Grande Fratello Ss avvia verso il gran finale. Tra i protagonisti ancora in gioco c'è Francesca Manzini. Nelle ultime settimane l’imitatrice e conduttrice radiofonica è finita al centro delle dinamiche del reality per il feeling nato con Raimondo Todaro. Tra i due non è scoccata la scintilla, ma Francesca spera ancora di trovare il grande amore magari fuori dalla Casa. Del resto, la sua, non è stata una vita sentimentale facile. Tre le tante relazioni finite male c'è quella con Marco Scimìa, conosciuto dal pubblico dei social per essere il sosia di Johnny Depp, al quale è stata legata dal 2021 al 2024. Il messaggio su Instagram. Settembre 2021.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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