La forza di una donna anticipazioni 26 aprile 2026 | la notte di Capodanno è nel caos

Una vigilia di Capodanno decisamente agitata quella che vedremo domenica 26 aprile alle ore 15.00 su Canale 5: nella dizi turca La forza di una donna, Sirin torna a scombussolare tutto ma stavolta potrebbe non essere (tutta) colpa sua. Le anticipazioni. Il clima dovrebbe essere quello delle grandi occasioni, tra luci, brindisi e buoni propositi per il nuovo annno. E invece, nella puntata de La forza di una donna in onda domenica 26 aprile su Canale 5 alle ore 15.00, la serenità resta solo un'illusione. La vigilia di Capodanno si carica di tensione e mette i protagonisti davanti a paure, gelosie e caos allo stato puro. E ancora una volta, al centro di tutto, ci sono i legami familiari: fragili, complicati, ma impossibili da spezzare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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