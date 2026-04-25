Juventus | il caso Zhegrova

Il caso Edon Zhegrova coinvolge la Juventus e sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio italiano. La questione riguarda le modalità del suo trasferimento e le eventuali irregolarità riscontrate durante le trattative. Le autorità competenti stanno esaminando le carte e le dichiarazioni di diverse parti coinvolte. La situazione si sta evolvendo mentre si attendono sviluppi ufficiali che possano chiarire i dettagli di questa vicenda.

Il caso Edon Zhegrova sta diventando uno dei più delicati in casa Juventus. Doveva essere un’arma offensiva imprevedibile, ma a pochi mesi dal suo arrivo il bilancio è ben diverso, tra rendimento deludente, dubbi tecnici e riflessioni economiche sempre più concrete Arrivato nell’estate 2025 dal Lille per oltre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il caso Zhegrova Juventus: la verità è che non esiste un caso Zhegrova Notizie correlate Juventus, Zhegrova è un caso perso?Zhegrova è al capolinea? La prestazione di Edon Zhegrova nella recente sfida contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi juventini. Juventus, l’enigma Zhegrova: da “spacca-partite” a caso tattico per SpallettiIl post-Bergamo in casa Juventus apre una riflessione profonda sulla gestione della panchina e, in particolare, sull’apporto di Edon Zhegrova. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Talk With Us: ospiti Boga e Zhegrova; Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentano; Zhegrova fa infuriare Spalletti: la Juventus riflette, quanto serve per evitare la minusvalenza; Zhegrova, il futuro che non arriva e la Juve che osserva e decide: il bivio mercato. Juventus, Spalletti boccia Zhegrova: il ruolo di Conceicao la sua ultima scommessaJuventus, Spalletti punta su Conceicao e frena Zhegrova: strategie e scenari. Il modello Salah guida le scelte tecniche bianconere. sport.virgilio.it Juve, Zhegrova vorrebbe restare, ma il futuro a Torino è in bilicoProtagonista a livello individuale di una stagione al di sotto delle aspettative, Edon Zhegrova, esterno d'attacco classe 1999 della nazionale kosovara, vede in bilico il suo futuro alla ... tuttojuve.com Buone notizie in casa #Juventus. Come appreso da Juventusnews24.com, #Vlahovic e #Yildiz in gruppo e recuperati per il #Milan Assenti solo #Cabal e #Milik La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook Juventus Women ko contro la capolista Roma Terzo posto in bilico Il racconto del match nel primo commento x.com