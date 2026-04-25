In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cesenatico con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, i militari hanno osservato il ragazzo consegnare una bustina contenente circa 1,20 grammi di cocaina a un altro giovane. In un contenitore vicino, i Carabinieri hanno trovato 56 dosi di cocaina nascoste in una fioriera.

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 19enne albanese per spaccio. Il giovane è stato notato cedere ad un altrettanto giovane acquirente una bustina contenente circa 1,20 grammi di cocaina. Dopo aver fermato i due ragazzi, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del 19enne che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Anagni. Controlli dei Carabinieri sul territorio. Arrestato un 19enne con 44 dosi di cocaina pronte per lo spaccioANAGNI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in particolar modo in materia di stupefacenti da parte dei... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina, 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri; Scorribanda in centro con l'auto del padre, distrutta fioriera in piazza dei Signori; Folle corsa con l’Audi in piazza dei Signori, 25enne si schianta sulla fioriera: Strage sfiorata. Aveva appiccato il rogo alla Trevihouse; Giovane albanese arrestato per spaccio. Buongiorno da Viggianello (PZ) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - facebook.com facebook Borseggi senza sosta, raffica di arresti da parte dei carabinieri tra piazza Venezia e Colosseo ift.tt/Zgvz2Lr x.com