Durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 24 aprile, è esplosa una polemica legata a un commento su un nome storico. Dopo la diretta, sui social sono proseguiti scambi di opinioni accesi, con alcune figure pubbliche che sono intervenute per commentare l’accaduto. La discussione si è poi estesa anche a commenti e reazioni di vari utenti, alimentando un dibattito che ha coinvolto anche altri protagonisti del reality.

La puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda ieri 24 aprile ha innescato uno scontro che si è protratto ben oltre la diretta. Protagonista della controversia è stato Marco Berry, ex inviato de Le Iene, che durante la serata del 25 aprile 2026 si è ritrovato al centro di polemiche per alcune presunte affermazioni di natura politica rivolte alla coinquilina Alessandra Mussolini. Lo scontro si è poi esteso a Berry e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato quando in apertura di puntata sono state mandate in onda le immagini di uno sfogo di Marco Berry nei confronti di Alessandra Mussolini. Una frase in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti: “Già dire Alessandra Mussolini è un insulto”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Il nome della Mussolini è un insulto”: bufera al GF Vip, interviene Lucarelli (ma il peggio arriva dopo)

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