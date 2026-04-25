Grazia Kendi e Mattia Scudieri hanno deciso di trascorrere questo weekend nella zona dell’Argentario. La scelta è ricaduta su un luogo noto per il mare limpido, le calette poco frequentate e i tramonti suggestivi. Monte Argentario si presenta come una destinazione apprezzata da chi cerca momenti di tranquillità immersi in paesaggi naturali. La località è frequentemente visitata per le sue atmosfere autentiche e i paesaggi marini.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri per questo speciale weekend hanno scelto l’Argentario. Tra mare cristallino, calette nascoste e tramonti che sembrano dipinti, Monte Argentario si conferma una delle mete più amate per un weekend all’insegna del relax e della bellezza autentica. Ed è proprio questo angolo ad aver conquistato anche Grazia Kendi e Mattia Scudieri, che hanno scelto la celebre penisola per concedersi qualche giorno di pausa lontano dai ritmi frenetici della quotidianità. Per Grazia e Mattia, il weekend si è trasformato in un’esperienza fatta di semplicità e lusso naturale. Niente mondanità forzata, ma giornate scandite da passeggiate sul lungomare e momenti di puro relax tra sole e mare.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grazia e Mattia: la meta scelta per questo speciale weekend

GF, Grazia e Mattia Beccati a Baciarsi Dopo la Finale: SCENA PAZZESCA Fuori Studio!

Notizie correlate

Samsung galaxy xr fa qualcosa che meta e apple non possono fare e rende questo visore davvero specialeil samsung galaxy xr si presenta come una soluzione ibrida capace di offrire sia realtà virtuale sia realtà mista a colori, con piena compatibilità...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grazia a Minetti, Matteo Renzi: Non abbiamo più un governo; A Verona la prima nazionale di Olympiade, il balletto nato per i Giochi di Parigi; Ragusa, tutto esaurito per Ubu Re di Alfred Jarry; Gli atleti del Cus Catania Canoa in gara al Nicoletti: vittorie nel K2 Allievi B e podi tra Junior e Cadetti.

Grazia e Mattia: la meta scelta per questo speciale weekendTra mare cristallino, calette nascoste e tramonti che sembrano dipinti, Monte Argentario si conferma una delle mete più amate per un weekend all’insegna del relax e della bellezza autentica. Ed è prop ... 361magazine.com

Grazia e Mattia: progetti per l’estate? Parla luiDopo i riflettori accesi della Casa più spiata d’Italia, la vera sfida comincia fuori. E per Grazia e Mattia, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, l’estate non è solo una stagione: è ... 361magazine.com

Scontro sulla grazia, ma Nicole Minetti è intanto all'estero - facebook.com facebook

Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com