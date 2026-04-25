Cristiano Malgioglio ha deciso di bloccare Giulia Salemi su Instagram. La mossa è stata confermata dopo un incontro casuale tra i due, che ha riacceso vecchie tensioni tra loro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione, né si conoscono eventuali sviluppi successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra i media di settore.

Cristiano Malgioglio blocca Giulia Salemi su Instagram: tra vecchie tensioni e un incontro casuale, emerge la verità sul loro rapporto. Ecco cosa si nasconde dietro il gesto del cantante Leggi anche: Cristiano Malgioglio ha una figlia? Ecco la verità che nessuno conosce Nel mondo dello spettacolo, anche i rapporti più apparentemente distanti possono riemergere all’improvviso, riportando alla luce vecchie incomprensioni. È quanto accaduto tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, protagonisti di un curioso episodio che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. A distanza di tempo da alcune tensioni mai del tutto chiarite, un semplice gesto social, un blocco su Instagram, è tornato al centro del dibattito, alimentando domande e interpretazioni.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia Salemi e Malgioglio hanno litigato? Lui l’ha bloccata su Instagram: ecco cosa è successo

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Una raccolta di contenuti

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