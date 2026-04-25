gianni morandi la mia storia in musica

Gianni Morandi annuncia un concerto che ripercorre i suoi sessant’anni di carriera musicale. Lo spettacolo sarà caratterizzato da un’atmosfera allegra e vivace, con numerosi brani eseguiti dal vivo. Sul palco saranno proiettati visual che accompagneranno la scaletta, creando un percorso lungo e vario. L’evento promette di essere un’occasione per rivivere momenti importanti della sua storia musicale.

"Sarà un concerto allegro, colorato e con moltissimi brani. Ci saranno molti visual e sarà un percorso lungo tutti i sessant’anni della mia carriera. Suono con una band composta da 13 favolosi musicisti diretta dal Maestro Luca Colombo e spero proprio che il pubblico possa cantare e divertirsi insieme a me". È in gran forma Gianni Morandi (nelle foto), mito e icona intramontabile della musica italiana, entusiasta nel raccontare il concerto che martedì 28 terrà al PalaTerni. È la tappa umbra della nuova, trionfale tournée prodotta da Trident Music, “C’era un ragazzo - Gianni Morandi Story“, l’occasione per festeggiare i 60 anni di “C’era un...🔗 Leggi su Lanazione.it

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