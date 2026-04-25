Gf vip la figuraccia di Marco Berry con Alessandra Mussolini | Il tuo cognome? L’insulto peggiore in Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Marco Berry e Alessandra Mussolini hanno avuto un confronto acceso, entrambi in nomination. Durante la discussione, Berry ha chiesto a Mussolini quale fosse il suo cognome. La frase ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti e ha attirato l’attenzione sui social. La situazione è stata poi commentata anche dai media.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un acceso confronto tra Marco Berry e Alessandra Mussolini, entrambi in nomination. Lo scontro è arrivato anche in puntata, con un faccia a faccia molto teso.Al centro della discussione c’è un tema delicato: i riferimenti fatti da Berry al cognome Mussolini. Durante la diretta, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono intervenute con toni molto duri nei confronti di Marco Berry. Cesara Buonamici ha difeso Alessandra Mussolini dicendo: "I parenti nessuno se li sceglie, quello che hai detto è squallido". Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose: "L’imbarazzo ti si legge sulla fronte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Al centro della discussione i riferimenti di Marco Berry al cognome Mussolini fatti durante la convivenza - facebook.com facebook

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