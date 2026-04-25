Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è entrata nella casa e ha annunciato di avere una notizia importante. Dopo aver preso la parola, ha mostrato ai concorrenti la busta dorata e ha condiviso con i telespettatori il contenuto di questa comunicazione. La conduttrice ha quindi rivelato cosa era scritto all’interno della busta, lasciando tutti i presenti e gli spettatori in attesa di ulteriori dettagli.

GF VIP, Ilary Blasi ieri sera è entrata nella casa più spiata d’Italia per una notizia. Ecco cosa ha rivelato in diretta. GF VIP, la conduttrice Ilary Blasi ieri sera è entrata a sorpresa nella Casa pochi minuti prima di dar via allo show. La Blasi però é arrivata dritta dai concorrenti con una busta gold che ha scelto di consegnare personalmente alla primissima finalista, Antonella Elia. Solo al termine della puntata é stato svelato il contenuto della busta. Leggi anche Grande Fratello VIP, Ibiza spiega perché è assente in ogni puntata La Blasi in diretta ha annunciato: “Grazie al vostro amore, al vostro calore, alla vostra passione che ci...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, Ilary Blasi svela il contenuto della busta gold

Notizie correlate

Ilary Blasi shock al GF VIP: busta gold ad Antonella e nuovo piano? Cosa sapere Ilary Blasi consegna una busta gold ad Antonella Elia durante il Grande Fratello VIP.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip si allunga, Ilary Blasi sorprende tutti in diretta: Il pubblico vi ama; Grande Fratello VIP: Ha inizio la dodicesima puntata di Grande Fratello VIP Video; Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco: (quasi) tutti in nomination.

Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: fuga da sogno a Capri con Bastian Muller e la figlia IsabelIlary Blasi si concede una pausa dal GF Vip e vola a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel tra relax e lusso. rumors.it

Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel, guardaIlary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia ultimogenita avuta da Totti, Isabel, guarda ... gossip.it

Tanti auguri a Ilary Blasi. La conduttrice compie oggi 45 anni. - facebook.com facebook