Garlasco l’accusa | Avevano una relazione Roberta Bruzzone non ha dubbi | Agghiacciante

A Garlasco, l’accusa ha dichiarato che i sospetti coinvolgono una relazione tra le persone coinvolte. La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato la vicenda definendola “agghiacciante”. La storia torna di attualità attraverso testimonianze e registrazioni che riportano alla luce dettagli mai del tutto dimenticati, riaccendendo ricordi dolorosi e inquietanti.

Ci sono storie che, anche quando pensi di averle archiviate nel dolore, tornano a bussare. E lo fanno nel modo peggiore: con parole sussurrate, registrazioni, allusioni. E una sensazione che stringe lo stomaco, perché attorno a una tragedia già immensa qualcuno avrebbe provato a riscrivere tutto. In queste ore il delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con un nuovo, delicatissimo tassello: circa due ore di registrazioni audio, accompagnate da documenti e schermate, finite all’attenzione della Procura generale di Milano. Materiale che, secondo quanto emerso, potrebbe essere valutato nell’ambito della nuova fase d’indagine legata all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#Garlasco LA PORTA e la prova tecnica di Roberta Bruzzone - CASO CHIUSO

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