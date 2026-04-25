Energia Osservatorio mensile Findomestic | Il 64% degli italiani valuta di cambiare contratto

Secondo l’Osservatorio mensile di Findomestic, il 64% degli italiani sta considerando di cambiare il proprio contratto energetico. La ripresa dell’inflazione, tornata ai livelli di dicembre 2023, e l’impatto del conflitto in Medio Oriente stanno spingendo molti consumatori a rivedere le proprie scelte in ambito energetico. La preoccupazione per l’andamento dei prezzi sembra influenzare le decisioni di molti utenti, che valutano con attenzione le opzioni disponibili.

L’impatto economico del conflitto in Medio Oriente si allarga tra i consumatori: per 64 italiani su 100 questo è il momento giusto per valutare con maggiore attenzione i contratti energetici e ridurre i rischi futuri con la preoccupazione per l’inflazione che torna ai massimi da dicembre 2023. Soltanto il 20% dei consumatori ritiene questo un buon momento per fare acquisti importanti. Un segnale di fiducia arriva invece dai viaggi che continuano a trainare i progetti di consumo nonostante lo scenario complicato. E’ quanto emerge dall’Osservatorio mensile Findomestic. In vista delle prossime vacanze estive solo il 14% ha deciso di rinunciare...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate 'Il 64% degli italiani valuta di cambiare il contratto energia'L'impatto economico del conflitto in Medio Oriente si allarga tra i consumatori: per 64 italiani su 100 questo è il momento giusto per valutare con... Contenuti e approfondimenti 'Il 64% degli italiani valuta di cambiare il contratto energia'(ANSA) - ROMA, 25 APR - L'impatto economico del conflitto in Medio Oriente si allarga tra i consumatori: per 64 italiani su 100 questo è il momento giusto per valutare con maggiore attenzione i contra ... corrieredellosport.it Meno risparmi ma più viaggi: come sta cambiando la spesa degli italiani?AGI - L'impatto economico in Italia della crisi in Medio Oriente è inequivocabile: l'Osservatorio mensile Findomestic di aprile rileva che per 64 italiani su 100 questo è il momento giusto per valutar ... msn.com